Маск объявил о создании ИИ-компании xAI

Илом Маск объявил о создании компании, которая займется искусственным интеллектом. Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск официально объявил о создании новой компании, которая будет заниматься вопросами искусственного интеллекта. Речь идет о компании xAI.

«Объявляю о создании xAI, чтобы понять реальность», - написал миллиардер в Twitter в среду 12 июля.

Подробности о работе новой компании Маск пообещал рассказать в пятницу 14 июля в формате трансляции в Twitter Spaces, в которой он примет участие вместе со своей командой.

На сайте новой компании сообщается, что в ней будут работать, в частности, бывшие сотрудники Google и Microsoft.

Напомним, Илон Маск был в числе тысячи ученых и знаковых фигур, которые подписали открытое письмо с требованием немедленно, как минимум на полгода, остановить разработки в области искусственного интеллекта.

Также сообщалось, что Илон Маск обвинил корпорацию Microsoft в незаконном использовании данных его социальной сети для обучения алгоритмов на базе искусственного интеллекта, пригрозив также, что такое нарушение может стать поводом для судебного разбирательства.

Тем временем в Германии искусственный интеллект прочитал проповедь в церкви вместо пастора.