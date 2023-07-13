«Было две Bradley, одна сгорела»: Российский боец рассказал, как захватывали американскую БМП

Российский военный рассказал подробности захвата американской БМП Bradley Фото: кадр из видео

В Сети появилось видео с захваченной российскими военными боевой машиной пехоты производства США Bradley. На нем бойцы радуются захвату техники и передают привет Владимиру Зеленскому. В эфире Радио «Комсомольская правда» военный ВС РФ с позывным «Леший» рассказал подробности боя, в результате которого российские бойцы завладели американской БМП.

«В ходе боя Bradley была легко подбита. После противник отступил, и нам противостояла артиллерия. Было две Bradley с экипажем по три-четыре, плюс десант – 15-20 человек. Одна совсем сгорела, а в другой было небольшое повреждение, и на ее фоне записали видео. Она просто стоит в «серой» зоне и дымится», – поделился военный подробностями захвата боевой машины.

Напомним, российские бойцы захватили американскую БМП Bradley в зоне проведения специальной военной операции.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 11 июля, глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о потерях Вооруженных сил Украины с начала проведения наступления. По его словам, потери украинских войск с 4 июня 2023 составили свыше 26 тысяч военных и трех тысяч единиц различного вооружения и техники.