Во Франции раскритиковали решение Макрона передать Украине дальнобойные ракеты

Ле Пен назвала безответственным решение поставить Украине дальнобойные ракеты SCALP Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер французской партии правых взглядов "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала решение о поставках на Украину дальнобойных крылатых ракет SCALP безответственным шагом президента Франции Эммануэля Макрона.

“Мне кажется безответственным принимать это решение, и я не понимаю, почему Эммануэль Макрон полностью не сконцентрируется на организации мирной конференции, чтобы положить конец этому конфликту”, — приводит слова политика издание Le Monde.

Ле Пен отметила, что подобный шаг может спровоцировать эскалацию конфликта вплоть до третьей мировой войны, а французские власти не могут даже предположить, какой будет реакция “у третьей страны, которая будет затронута оружием, поставленным Францией”.

Напомним, с 11 по 12 июля в Вильнюсе проходил саммит военного блока НАТО, на котором страны альянса обсуждали возможные гарантии безопасности для Украины. В первый день заседания Макрон заявил о решении предоставить Киеву из боевого запаса Франции 50 ракет SCALP, адаптированных для пуска с советских истребителей, стоящих на вооружении ВСУ.

В свою очередь лидер французской партии “Патриоты” Флориан Филиппо назвал Макрона за это решение “сумасшедшим”. Подобные меры, по его мнению, все больше похожи на непосредственное участие в боевых действиях.