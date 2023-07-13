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НовостиПолитика13 июля 2023 8:41

Во Франции раскритиковали решение Макрона передать Украине дальнобойные ракеты

Ле Пен назвала безответственным решение поставить Киеву дальнобойные ракеты SCALP
Сергей ЧИКОВ
Ле Пен назвала безответственным решение поставить Украине дальнобойные ракеты SCALP

Ле Пен назвала безответственным решение поставить Украине дальнобойные ракеты SCALP

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер французской партии правых взглядов "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала решение о поставках на Украину дальнобойных крылатых ракет SCALP безответственным шагом президента Франции Эммануэля Макрона.

“Мне кажется безответственным принимать это решение, и я не понимаю, почему Эммануэль Макрон полностью не сконцентрируется на организации мирной конференции, чтобы положить конец этому конфликту”, — приводит слова политика издание Le Monde.

Ле Пен отметила, что подобный шаг может спровоцировать эскалацию конфликта вплоть до третьей мировой войны, а французские власти не могут даже предположить, какой будет реакция “у третьей страны, которая будет затронута оружием, поставленным Францией”.

Напомним, с 11 по 12 июля в Вильнюсе проходил саммит военного блока НАТО, на котором страны альянса обсуждали возможные гарантии безопасности для Украины. В первый день заседания Макрон заявил о решении предоставить Киеву из боевого запаса Франции 50 ракет SCALP, адаптированных для пуска с советских истребителей, стоящих на вооружении ВСУ.

В свою очередь лидер французской партии “Патриоты” Флориан Филиппо назвал Макрона за это решение “сумасшедшим”. Подобные меры, по его мнению, все больше похожи на непосредственное участие в боевых действиях.