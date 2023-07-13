Пляжи в Сочи возобновили работу после ливней Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи пляжи снова открыты для купания после проливных дождей, обрушившихся на Краснодарский край, сообщает администрация города.

«На курорте установились благоприятные погодные условия. Пляжи, работа которых была ограничена с 9 июля в связи с действием штормового предупреждения, с 13 июля открыты и доступны для купания», – сказано на сайте администрации.

В сообщении отмечается, что в общей сложности в работах по приведению пляжей в порядок после ливней были задействованы 500 человек. Было вывезено почти 280 кубометров мусора, вынесенного реками на побережье. По словам заместителя главы Сочи Олега Бурлева, сейчас в городе одновременно отдыхают около 180 тысяч человек, для которых работают 170 благоустроенных пляжей.

Напомним, на прошлой неделе жителям и туристам в Сочи запретили купаться в море в связи с угрозой шторма. Ночью 9 июля на город обрушились обильные осадки, превратив улицы в реки, смывающие автомобили. Ливни в городе были настолько сильные, что несколько автомобилей унесло потоком воды. В Хостинском районе Сочи подтопило первый этаж одного из многоквартирных домов.