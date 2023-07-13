Минобороны: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по складам боеприпасов ВСУ Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Министерство обороны России сообщило, что российские войска за прошедшие сутки нанесли точный удар по местам хранения боеприпасов ВСУ.

“Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены”, — сообщает ведомство в свежей сводке о ходе спецоперации на Украине.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли подобный групповой удар по местам временной дислокации украинских бойцов и ангарам с западной бронетехникой ВСУ на территории военной академии во Львове, на которой, в том числе находилась бронетехника от западных союзников Киева.

Украинский политолог Олег Соскин отмечал, что удары российских войск высокоточным оружием по складам ВСУ и военной инфраструктуре Украины показали уязвимость западных систем ПВО, на которые президент Владимир Зеленский возлагал огромные надежды, а украины начинают понимать неспособность киевского режима защитить критическую инфраструктуру и коммуникации страны.