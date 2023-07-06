Стали известны цели удара ВС России по Львову

РИА Новости: ВС России ударили по технике и боевикам ВСУ в академии во Львове Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 6 июля российские войска нанесли удар по пунктам дислокации украинских бойцов и ангарам с западной бронетехникой ВСУ. Позже стало известно, что удар пришелся по территории военной академии во Львове, на которой находилась бронетехника от западных союзников Киева.

“На территории военной академии во Львове, по которой сегодня был нанесен удар, находилась западная бронетехника, с высокой степенью вероятности и британские танки Challenger”, — сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны России.

Уточняется, что в результате удара были уничтожены казармы, в которых размещалось около 800 военнослужащих и наемников ВСУ, прибывших с военной подготовки в странах Североатлантического альянса.

Напомним, около недели назад российская армия нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ в Краматорске, в результате чего было ликвидировано два украинских генерала и около 50 офицеров, а также до 20 иностранных наемников Вооруженных сил Украины.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что российская армия наносит удары исключительно по военной инфраструктуре Украины, чего нельзя отметить в действиях ВСУ.