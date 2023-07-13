“Уничтожает все”: в США восхитились современным российским беспилотником

Расчет «Ланцета» разворачивает пусковую установку и приводит в боевое положение дрон. Фото: Александр КОЦ

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинская армия не может справиться с российскими ударными беспилотниками “Ланцет”, уничтожающими все на своем пути.

“Украинцам нечем его заглушить или сбить. <...> Эти беспилотники заполонили поле боя, они окружают и просто все уничтожают”, — сказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

По словам военного, российские войска с каждым днем все более эффективно используют “Ланцеты” против украинских подразделений, при этом не только против живой силы, но и против военной техники. Риттер считает, что именно “Ланцеты” стали причиной острого дефицита боевых машин у наступающих подразделений ВСУ.

“Русские главенствуют на поле боя с помощью беспилотников, эта технология в корне все меняет”, — резюмировал экс-разведчик.

Ранее военный эксперт Питер Сучиу также называл “Ланцеты” одной из главных угроз для ВСУ в зоне спецоперации и отмечал, что, несмотря на скромные характеристики, эти дроны не только эффективно поражают пехотные подразделения, но и массово уничтожают бронетехнику и даже системы ПВО, предназначенные для борьбы с ним.

Советник Министра обороны Украины Юрий Сак признавал, что украинская армия остро нуждается в западных системах, способных бороться с “Ланцетами”, поскольку эти беспилотники доставляют много головой боли пехотным подразделениям и технике ВСУ.