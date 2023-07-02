Советник министра обороны Украины Сак: Киев нуждается в средствах борьбы с «Ланцетами»

Украинское Минобороны заявило, что нуждается в средствах борьбы с российскими "Ланцетами". Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ВСУ остро нуждаются в поставках западной техники, способной уничтожать российские беспилотники «Ланцет». Об этом заявил советник главы украинского МО Юрий Сак.

«Наша разведка сообщает, что в России начали вкладывать больше средств в производство этих беспилотников», - сказал Сак в интервью The Daily Telegraph, заявив, что «Ланцеты» способны повреждать имеющуюся в распоряжении ВСУ технику и представляют опасность для украинских военнослужащих.

Ранее военный эксперт Питер Сучиу назвал российские ударные беспилотники «Ланцет» одной из величайших угроз для ВСУ в зоне спецоперации. Эксперт подчеркнул, что «Ланцеты» достаточно эффективны, но при этом экономичны.

Тем временем российские танки Т-90 уничтожили две бронемашины ВСУ производства США. Также с помощью боеприпасов «Ланцет» оказались уничтожены две станции контрбатарейной борьбы.

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