Захарова: решение Франции о поставке Киеву ракеты SCALP — шаг к эскалации конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение руководства Франции о поставках Киеву ракет SCALP — очередной шаг к эскалации конфликта на Украине. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Несмотря на очевидную способность России противостоять этой угрозе, подобные действия французских властей являются очередным и осознанным шагом к эскалации украинского конфликта, — подчеркнула Захарова.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что поставка западного вооружения Киеву никак не может повлиять на ход проведения специальной военной операции и лишь усугубляет ситуацию для украинской стороны.

Глава государства также подчеркнул, что одной из причин начала спецоперации стало возможное вступление Украины в Североатлантический альянс, которое могло создать угрозу безопасности для России.