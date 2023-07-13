Глава Минцифры Шадаев заявил, что арест Паршина не отразится на работе ведомства Фото: Юрий Машков/ТАСС

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что арест заместителя министра цифрового развития Максима Паршина никак не повлияет на работу ведомства. Это он написал во внутреннем чате для сотрудников, а позже его подлинность подтвердили в пресс-службе.

— Да, в нас сейчас полетят стрелы, будет много критики. И это понятно. Тень отброшена на всю нашу работу, — написал глава Минцифры.

Шадаев также отметил, что сама ситуация «крайне непростая» и сотрудникам необходимо «пережить, перетерпеть». Он подчеркнул, что не стоит забывать о проделанной ранее работе, результатами которой можно гордиться.

По словам министра, случившееся не помешает планам ведомства, которых достаточно много. Сотрудникам же он порекомендовал оказывать содействие следствию.

Напомним, что замминистра Минцифры России Максима Паршина задержали по подозрению в коррупции. Подробностей дела не раскрывают, однако депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что его взяли с поличным в момент получения взятки в 3,5 миллиона рублей.