Спецслужбы дважды конфисковывали марихуану в Белом доме в 2022 году

В 2022 году в Белом доме два раза находили марихуану, но никого не наказали. Фото: REUTERS

На территории Белого дома в 2022 году спецслужбы два раза конфисковывали марихуану. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одну из американских спецслужб.

Сообщается, что Секретная служба США обнаруживала марихуану на территории Белого дома в июне и сентябре 2023 года. Тем не менее никто не был задержан или наказан в связи с этим.

«Вес конфискованной марихуаны не соответствовал законным условиям для предъявления федеральных обвинений или для уголовного преследования в связи с правонарушением в округе Колумбия», - рассказали агентству в спецслужбе, добавив, что марихуана была изъята и уничтожена.

Напомним, что ранее стало известно о том, что пакетик с кокаином нашли на территории Белого дома. Позже в Вашингтоне заявили, что вряд ли им удастся установить личность того, кто пронес наркотик в Белый дом, ссылаясь на большую проходимость западного крыла здания.