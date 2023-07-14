Госдума приняла закон о запрете смены пола

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Депутаты Государственной думы РФ в пятницу, 14 июля, в ходе пленарного заседания приняли в третьем и окончательном чтении проект закона, который подразумевает запрет смены пола в России. Напомним, законопроект о запрете смены пола предусматривает не только запрет на саму смены пола при помощи операции, но также и изменение пола в государственных документах. Отмену возможности смены пола в каких-либо документах ранее подготовил Минюст РФ.

Уточняется, что на лиц, которые сменили пол до дня вступления в силу этого закона, его нормы распространяться не будут.

В Госдуме также одобрили поправку к проекту закона об аннулировании брака при смене пола одного из супругов. Такая норма будет внесена в одну из статей Семейного кодекса Российской Федерации.

Инициатива была внесена в Госдуму РФ в мае этого года депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. По словам вице-спикер Петра Толстого, авторами документа стали «почти 400 парламентариев».