Джеймс Кэмерон ведет переговоры о съемках сериала про затонувший батискаф «Титан»

Джеймс Кэмерон Фото: EAST NEWS

Режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон ведет переговоры о съемках сериала про трагически погибший батискаф «Титан». Об этом пишет The Sun, ссылаясь на источник

«Катастрофа "Титана" может лечь в основу большого сериала на одном из самых популярных стримингов в мире, и Джеймса хотят видеть режиссером. Это близкий его сердцу проект», - заявил собеседник издания, назвав естественным подобный шаг.

Источник издания также отметил, что режиссеру выделят достаточно большой бюджет на то, чтобы изучить всю историю трагедии. По данным собеседника журнала, роли в фильме могут получить Мэтт Деймон и Кумэйл Нанджиани.

Напомним, 19 июня 2023 года компания OceanGate Expeditions заявила о потере связи с батискафом «Титан», который направлялся к месту гибели «Титаника» в Атлантике. Через три дня поисков береговая охрана США нашла обломки аппарата, а позже экспертиза подтвердила смерть всех членов экипажа.

Как сообщалось, OceanGate проводила экспедиции к месту крушения «Титаника» с 2021 года, а стоимость такой экскурсии была около 250 тысяч долларов. Эксперты полагают, что трагедию можно было бы предотвратить, поскольку некоторые посетители экскурсий и бывший сотрудник компании сообщали о небезопасности данного батискафа.