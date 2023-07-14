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НовостиВ мире14 июля 2023 10:44

«Если НАТО не Amazon, мы не Netflix»: Вице-премьер Украины ответила на обвинение главы Минобороны Британии

Вице-премьер Украины Верещук ответила на обвинение Уоллеса
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Вице-премьер Украины Ирина Верещук Фото: пресс-служба президента Украины

Вице-премьер Украины Ирина Верещук Фото: пресс-служба президента Украины

Замглавы правительства Украины и министр по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук ответила министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, который обвинил Киев в неблагодарности.

В последний день саммита НАТО в Вильнюсе, 12 июля, глава британского военного ведомства обвинил Киев в неблагодарности. В своей речи он напомнил Украине о количестве выделенных средствах, заявив, что Североатлантический альянс «не Amazon», а также о том, что «благодарность» поможет сохранить поддержку.

«Если НАТО не Amazon, то и мы не Netflix», - написала вице-премьер Украины в своем Telegram-канале, добавив улыбающийся смайлик.

При этом, Верещук выразила уверенность, что «вступление Украины в НАТО неизбежно», заявив, «так получится дешевле для всех».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ответ министру обороны Великобритании предложил, чтобы украинцы каждое утро благодарили его за предоставленную военную поддержку. При этом даже украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко осудил такой «нездоровый сарказм».