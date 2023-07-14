Шольц перепутал Швецию с Украиной, комментируя расширение НАТО

Шольц вызвал смех, заявив, что поддерживает вступление Украины в НАТО Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя вопрос журналиста о будущем месте Швеции в НАТО, оговорился, перепутав эту страну с Украиной.

«Я поддерживаю вступление Украины в НАТО, то есть вступление Швеции в НАТО», - сказал он в пятницу на пресс-конференции, чем вызвал смех в зале.

Напомним, ранее Bild заявила, что США и ФРГ блокируют заявку Украины на членство в Североатлантический альянс. Как отмечалось, именно Вашингтон и Берлин оказывают давление на другие страны-члены НАТО для того, чтобы те поддерживали их позицию.

Тем временем, перед саммитом альянса в Вильнюсе накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Анкара дала согласие передать на ратификацию протокол вступления Швеции в Североатлантический альянс. Сообщалось, что Турцию убедили в кратчайшие сроки направить протокол о присоединении на ратификацию в Великую национальную ассамблею.