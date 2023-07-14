ВС России пресекли деятельность трех групп диверсантов ВСУ в Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинской армии в Запорожской области, сообщает Министерство обороны РФ.

«В районах населенных пунктов Пятихатки и Дорожнянка Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Российскими войсками в Запорожье были также уничтожены шесть складов боеприпасов 23, 33 механизированных, 128 горно-штурмовой бригад и 36 бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины, отметили в Минобороны. Украинские войска потеряли за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 210 военнослужащих, добавили в министерстве.

Напомним, ВС России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на Краснолиманском направлении. Российские военные нанесли удар по диверсантам ВСУ из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

Как писал сайт KP.RU, накануне российские силы пресекли деятельность украинской ДРГ в Донецкой народной республике в районе населенного пункта Курдюмовк