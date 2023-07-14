Сенатор Ковитиди назвала желание Киева выразивать марихуану в Крыму соответствующим Зеленскому Фото: REUTERS

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала недавние заявления киевского режима о планах выращивать на полуострове медицинскую марихуану в рамках “восстановления” Крыма. По мнению сенатора, данная инициатива показывает истинную сущность президента Украины Владимира Зеленского.

“Какой президент - такая и концепция. Украина ничего лучше не придумала, как выращивать в Крыму медицинскую марихуану. … Весь этот наркотический бред содержится в стратегии экономического восстановления Крыма, которая была разработана к саммиту Крымской платформы”, — сказала Ковитиди в интервью РИА Новости.

Также она подчеркнула, что подобным “бредом” киевский режим лишь отталкивает всех здравомыслящих людей и ни один вменяемый человек не захочет приближаться к Украине.

Напомним, недавно Владимир Зеленский в очередной раз призвал ускорить легализацию лекарственных средств на основе марихуаны. По мнению украинского лидера, подобный шаг позволит жителям страны больше “не терпеть боль, стресс и травмы” из-за боевых действий.

В свою очередь американский журналист Натали Моррис отметила, что подобные заявления Зеленского о якобы заботе о переживаниях собственного народа не сходятся с его действиями, поскольку в первую очередь политик должен стремиться к миру и остановке боевых действий на территории его страны, если действительно беспокоится о собственных гражданах.