Журналист Моррис: Зеленский предпочел мирным переговорам легализацию каннабиса Фото: REUTERS

Американский журналист Натали Моррис раскритиковала инициативу президента Украины Владимира Зеленского по легализации лекарственных средств на основе каннабиса.

“Украинский президент мало что делает для мирного урегулирования. Впрочем, его предложение можно считать движением к миру, если понимать под миром нахождение под кайфом”, — заявила Моррис в эфире программы Redacted News.

Журналист отметила, что заявления Зеленского о заботе о гражданах Украины не сходятся с его реальными действиями. Моррис считает, что Зеленский давно бы мог начать мирные переговоры с Россией, если бы действительно переживал за свой народ.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также отмечал, что Зеленский обманул своих избирателей, которым перед выборами обещал принести мир, однако после победы изменил свою политику на 180 градусов. При этом, по мнению Джонсона, Зеленского в лучшем случае ждет изгнание после неизбежного разгрома ВСУ на поле боя.

Украинский политолог Олег Соскин также подчеркивал, что Зеленский узурпировал власть в стране и незаконно ее удерживает, пользуясь военным положением как предлогом для отмены президентских и парламентских выборов на Украине и усиления своей диктатуры.