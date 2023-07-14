Express: военные хитрости российской армии стали сюрпризом для ВСУ Фото: Александр КОЦ

Аналитик НАТО в сфере безопасности Патрик Бьюри заявил, что продуманная тактика обороны ВС России на линии соприкосновения стала сюрпризом для командования украинской армии.

“У них было несколько сюрпризов в рукаве. Даже с точки зрения того, как они используют свои боевые вертолеты в защите. Это было полной неожиданностью”, — рассказал эксперт в интервью британскому изданию Express.

По мнению Бьюри, российские солдаты сражаются с умом и демонстрируют высокий моральный дух, что также вносит серьезный вклад в стабильность обороны ВС РФ.

Другим фактором, остановившим наступление ВСУ, стал серьезный подход российских войск к созданию многоуровневой защиты с железобетонными укреплениями, противотанковыми рвами и плотно заминированными подступами.

Аналитик НАТО подчеркнул, что качество линии обороны ВС РФ стало неожиданностью не только для командования ВСУ и Владимира Зеленского, но и для многих западных военных экспертов, которые ожидали от украинского наступления “легкой прогулки”.

Напомним, даже украинские издания признают, что текущее наступление не стало легкой прогулкой, а подразделения ВСУ несут тяжелые потери и даже не могут при штурмах использовать необходимую поддержку бронетехники из-за продуманности линии обороны ВС РФ и качественного вооружения российских солдат на передовой.

По данным Минобороны России с начала обещанного широкомасштабного наступления Киев потерял уже более 26 тысяч военнослужащих и около трех тысяч единиц военной техники.