19Fortyfive: российские танки "Армата" станут ударом для бронетанковых частей ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обозреватель 19Fortyfive Крис Осборн назвал передовые российские танки Т-14 “Армата” серьезным вызовом для бронетанковых подразделений ВСУ. Эксперт отметил, что “Армата” обладает высокими тактико-техническими характеристиками, в том числе рядом уникальных особенностей, которых нет у западных образцов вооружения.

“Что касается характеристик, то в "Армате", скорее всего, будут использованы защитные конструкции, технологии и вооружение, способные оказать большое влияние на бронетехнику и транспортные средства, используемые Украиной”, — написал Осборн в своей статье.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о боевом крещении лучшего российского танка, почему оно состоялось только недавно, в чем преимущества новейшей боевой машины и насколько появление “Арматы” приблизило нас к эпохе полностью роботизированной военной техники.

Тем временем для многих западных военных аналитиков и командования ВСУ сюрпризом стало даже эффективное использование авиации ВКС России на линии соприкосновения, а также качественная подготовка российских военных и высокий моральный дух ВС РФ.