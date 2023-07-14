Блогер Дима Масленников мог оказаться среди членов затонувшего экипажа «Титана»

Дима Масленников вел переговоры о погружении к Титанику Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Популярный YouTube-блогер и телеведущий Дмитрий Масленников признался, что мог оказаться среди членов экипажа затонувшего в водах Атлантики туристического батискафа "Титан". Об этом блогер рассказал в видео-подкасте с Эльдаром Джараховым.

По словам Масленникова, он вместе со своей командой GhostBuster на протяжении трех лет вели переговоры о погружении к "Титанику", чтобы проверить одну конспирологическую теорию. Ребят заинтересовало, действительно ли на дне Атлантики лежит всемирно известный лайнер.

"Мы тогда уже практически договорились [...], чтобы они погрузили нас посмотреть. ("Титаник") можно распознать по единственной отличительной особенности - иллюминаторам в нижней части корпуса. Их нет ни на одном видео", - сказал Масленников.

Блогер добавил, что из-за пандемии коронавируса проект пришлось заморозить.

Напомним, 19 июня 2023 года связь с батискафом "Титан" была утеряна, спустя несколько дней экипаж признали погибшим. Ранее режиссер Джеймс Кэмерон заявил о планах снять сериал о трагической гибели "Титана".