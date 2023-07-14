Захарова заявила, что НАТО пытается укоренить негативный образ Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО пытается создать негативный образ Китая, чтобы говорить об исходящей со стороны КНР угрозе.

“НАТО шаг за шагом пытается укоренить в сознании обывателей негативный образ Поднебесной, чтобы впоследствии говорить об исходящей Западу угрозе теперь со стороны Пекина”, — приводит слова дипломата официальный сайт МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что страны Североатлантического альянса уже создают коалицию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, через которую планируют диктовать свои порядки. Тем временем Россия и Китай являются для НАТО главным геополитическим конкурентом, поэтому альянс искусственно создает потенциальный очаг напряженности в регионе.

Напомним, ранее издание Global Times называло самым худшим кошмаром для США – альянс между Россией и Китаем. По мнению экспертов, слаженные действия Москвы и Пекина станут для Вашингтона сложнейшим геополитическим вызовом за всю историю, но зато стабилизируют напряжённую ситуацию не только в этом регионе, но и во всем мире.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин в преддверии мартовского визита в Россию написал большую статью, в которой указал укрепление сотрудничества, дружбы и мира как основную причину поездки, поскольку тесное сотрудничество Москвы и Пекина имеет для обеих сторон стратегическое значение.