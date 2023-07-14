Экс-разведчик ВС США Риттер: Путин вовремя нанес удар и нарушил план Киева по захвату Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин вовремя раскрыл планы киевского режима о проведении этнических чисток в Донбассе и Крыму и нанес превентивный удар по агрессору.

“Президент Украины Владимир Зеленский начал этот конфликт, а не Россия. <…> Если бы он имплементировал Минские соглашения, ничего бы не произошло.”, — отметил Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Экс-разведчик напомнил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд прямо заявляли, что минские договоренности были нужны Западу для оснащения и укрепления украинской армии.

По его мнению, союзники Зеленского пытались выиграть время для подготовки ВСУ к захвату Крыма и Донбасса, которые добровольно вышли из состава Украины. Риттер отметил, что единственно правильным решением для Путина было не ждать нападения бойцов киевского режима и нанести превентивный удар для защиты жителей новых регионов России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что Владимир Путин предпочел бы отказаться от проведения спецоперации на Украине, однако страны Запада не оставили иного выбора. При этом, по словам Пескова, российский лидер всегда был и будет готов к любым контактам, способствующим достижению целей России.

В свою очередь генсек военного блока НАТО Йенс Столтенберг и не скрывал, что альянс начал подготовку военнослужащих ВСУ еще в 2014 году и потратил на вооружение киевского режима десятки миллиардов долларов.