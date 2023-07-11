Столтенберг признал, что НАТО участвовала в подготовке ВСУ с 2014 года Фото: REUTERS

Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс начал подготовку военнослужащих ВСУ в 2014 году.

“НАТО начала обеспечивать снабжение и подготовку украинских вооруженных сил с 2014 года”, — напомнил Столтенберг на пресс-конференции после первого дня саммита альянса в Вильнюсе.

Напомним, Столтенберг и ранее открыто признавал, что страны альянса с 2014 года потратили десятки миллиардов долларов на подготовку и оснащение ВСУ.

В свою очередь депутат Европарламента Мик Уоллес также признавал, что началу конфликта на Украине способствовало именно расширение НАТО и его вмешательство в суверенные дела Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что текущий конфликт давно бы закончился без вмешательства союзников Украины, что даже не скрывают украинские власти.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин всегда был и будет готов к любым контактам, которые позволят ему добиваться целей России и предпочел бы и вовсе не проводить спецоперацию на Украине, однако страны Запада не оставили иного выбора.