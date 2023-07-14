"Страна.ua": Киевский суд арестовал наместника Киево-Печерской лавры до 14 августа Фото: REUTERS

Киевский районный суд изменил меру пресечения митрополиту традиционной Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу на содержание под стражей до 14 августа, с возможностью внесения залога в 33 миллиона гривен.

“Соломенский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 миллиона гривен”, — сообщило украинское издание "Страна.ua".

Напомним, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел с апреля месяца находится под домашним арестом. При этом недавно СБУ выдвинуло священнослужителю новые обвинения по статьям о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религии и “отрицании вооруженной агрессии России”. Сам священник считает уголовное преследование политическим заказом и принимает сложившуюся ситуацию “абсолютно спокойно и с честью”.

В свою очередь киевский режим прямо заявляет о готовности физически зачистить каноническую церковь на Украине, а некоторые представители украинских властей и вовсе открыто радуются горящим православным храмам.