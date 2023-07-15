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НовостиПолитика14 июля 2023 23:07

Байден пытался укусить ребенка перед отъездом из Финляндии

Президент США пытался укусить, а потом поцеловать маленькую девочку, которая сидела на руках у матери
Мария ПАВЛОВА
Байден попытался укусить маленького ребёнка.

Байден попытался укусить маленького ребёнка.

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден пытался укусить маленького ребёнка в финале своего визита в Финляндию. Об инциденте рассказал телеканал Fox News.

Перед отъездом из Финляндии Байден приветствовал сотрудников посольства и членов их семей. На руках у одной из женщин была маленькая девочка. Президент США вначале попытался укусить ребёнка за плечо, несколько раз щелкнув зубами рядом с девочкой, а потом – поцеловать голову малышки. При этом ребёнок извивался на руках у матери, уклоняясь от американского президента.

Напомним, вылетая из Хельсинки американский лидер использовал запасной трап, который короче основного, однако все равно споткнулся и даже приготовился упасть.

Как писал сайт KP.RU, ранее появились результаты медицинского обследования, в которых было сказано, что Байден якобы здоров и не страдает склерозом, а также болезнью Паркинсона. Тем не менее бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что президентская администрация «укрывает» правду о состоянии здоровья американского лидера.