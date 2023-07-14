Байден вновь споткнулся при посадке на борт самолета Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в очередной раз споткнулся при посадке на борт самолета, поднимаясь при этом по более короткому трапу. Об этом пишет газета New York Post.

На опубликованном видео можно отметить, как вылетая из Хельсинки американский лидер использовал запасной трап, однако споткнулся и даже приготовился упасть.

«Совершив промах, казалось, он уже приготовился к падению до того, как быстро оправиться и дойти до нижнего входа в самолет», - отмечают журналисты.

Напомним, Байден уже несколько раз споткнулся на трапе самолет. Такое произошло, когда американский лидер поднимался на борт лайнера на авиабазе в штате Алабама, а незадолго – при посадке на самолет Польши.

Как писал сайт KP.RU, ранее появились результаты медицинского обследования, в которых было сказано, что Байден здоров и не страдает склерозом, а также болезнью Паркинсона. Тем не менее бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что президентская администрация «укрывает» правду о состоянии здоровья американского лидера.