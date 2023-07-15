Вице-президент США Харрис оговорилась, призвав сократить человечество Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис в ходе конференции, которая была посвящена борьбе с изменением климата, оговорилась, призвала уменьшить количество населения для будущего поколения.

«Когда мы будем вкладывать в чистую энергию и электрический транспорт и уменьшим население, больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду», - призвала всех вице-президент США.

Тем не менее, из исправленного текста речи политика, который был опубликован на сайте Белого дома, следует, что она имела в виду не «население» (population), а «загрязнение» (pollution).

Напомним, накануне оговорился канцлер ФРГ Олаф Шольц. Комментируя вопрос журналиста о будущем месте Швеции в Североатлантическом альянсе, глава немецкого правительства перепутал эту страну с Украиной, чем в итоге вызвал смех.

Незадолго до этого представитель Госдепа США Мэттью Миллер дважды оговорился, признав стратегический провал Украины. Сидящие в зале журналисты поспешили поправить его: «Кажется, вы хотели сказать Россия».