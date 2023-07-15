Захарова призвала МАГАТЭ и ООН осудить атаки Украины против российских АЭС

Мария Захарова осудила действия киевского режима в отношении российских АЭС Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Россия решительно осуждает планы Украины совершить атаки на российские атомные электростанции (АЭС) и призывает ООН совместно с МАГАТЭ обратить пристальное внимание на действия киевского режима. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит сайт ведомства.

По словам Захаровой, злонамеренные планы Киева могут привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе.

"Призываем международное сообщество и руководство МАГАТЭ и ООН обратить на это самое пристальное внимание и подвергнуть жесткому осуждению безответственное поведение Киева", - заявила Захарова.

Захарова также заявила, что Киев "встал на путь использования методов ядерного терроризма". По ее словам, целью провокаций была Курская АЭС.

Ранее KP.RU писал, что 14 июля появилась информация о падении украинского беспилотника в районе Курчатова, где находится Курская АЭС. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя тот факт, что критически важных объектов задето не было, отметил эффективную работу российской системы ПВО.