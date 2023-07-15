Российские войска отразили 17 атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки подразделения российских войск отразили 17 атак украинской армии на Донецком направлении.

“На Донецком направлении в результате слаженных и мужественных действий подразделений «Южной» группировки войск успешно отражены семнадцать атак противника”, — сообщает Минобороны в свежей сводке о ходе спецоперации.

В ходе неудачных попыток штурма российской линии обороны ВСУ потеряли на этом направлении до 315 военнослужащих и наемников, а также несколько единиц военной техники. Всего за прошедший день ВС России нанесли удары по 73 подразделениям украинской артиллерии, а также поразили огневые позиции и скопления личного состава и техники в 93 районах.

Напомним, по данным Минобороны, с начала широкомасштабного наступления Киев уже потерял более 26 тысяч военнослужащих и наемников ВСУ, а также около трех тысяч единиц военной техники.

При этом огромные потери на поле боя не скрывают даже украинские СМИ – недавно издание "Страна.ua" признало тяжелое положение ВСУ в зоне спецоперации и сообщило, что украинские офицеры называют свою военную технику “передвижными гробами”, поскольку ВС России уничтожают ее задолго до подхода к линии соприкосновения.