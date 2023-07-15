Собчак поблагодарила ФСБ за предотвращение покушения на нее со стороны Украины

Ксения Собчак поблагодарила российские слецслужбы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналистка и блогер Ксения Собчак на личной странице в Telegram отреагировала на информацию Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ о предотвращении покушения на нее со стороны украинской спецслужбы.

"Если это все правда, то спасибо всем причастным службам за их работу. В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор — зло, без всяких "но"", - написала Собчак.

Ранее ФСБ сообщило, что ведомство совместно с МВД и СК РФ задержали в Москве и Рязанской области группу украинских неонацистов, которые готовились совершить покушение с целью убийства главного редактора "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян, а также Ксении Собчак.

Сообщалось, что у задержанных были изъяты набитые патронами автоматы Калашникова и нацистская атрибутика. Задержанные признали свою вину, сообщив, что за выполненный заказ они должны были получить три миллиона рублей.

Ранее KP.RU сообщил, что Маргарита Симоньян фразой "Работаем, братья!" отреагировала на готовившееся на нее покушение.