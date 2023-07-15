The Economist: Россия эффективно “глушит” сигнал GPS западного оружия на Украине Фото: Алексей БУЛАТОВ

Британское издание The Economist сообщило, что российские подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно противодействуют современным западным образцам оружия, в том числе считавшимся неуязвимыми.

“GPS, которым управляют американские космические силы, был разработан для военных. <...> Но русские часто блокируют системы определения местоположения, установленные на это оружие, иногда это касается даже моделей, считавшихся неуязвимыми”, — отмечают авторы статьи.

Эксперты подчеркивают, что производители понимают уязвимость подобных систем и ставят на свои изделия антенны, направленные вверх и использующие особый сигнал M-Code в комплексе с фильтрами защиты от помех, однако даже это не спасает от российских систем РЭБ.

Также эксперты указывают, что американские генералы много лет предупреждали конгресс США о чрезвычайной зависимости армии от систем GPS и обсуждали возможные альтернативы, однако для реализации подобных систем потребовалось бы гораздо больше ретрансляторов и данные идеи остались нереализованными.

Напомним, ранее военный эксперт Королевского института оборонных исследований Томас Уитингтон также отметил, что российские войска научились эффективно “глушить” западные “умные” планирующие авиабомбы, применяемые ВСУ в зоне спецоперации.

При этом на вооружении российской армии есть аналог американских “умных” авиабомб – ФАБ 500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Она стала настоящей головной болью для ВСУ, а советник командования ВВС Украины Юрий Игнат признал, что украинская армия не имеет средств противодействия подобным боеприпасам.