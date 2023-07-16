Губернатор Севастополя Развожаев: в районе мыса Манганари сбит еще один БПЛА

Глава Севастополя сообщил об еще одном сбитом БПЛА в районе мыса Манганари Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще один вражеских беспилотный летательный аппарат (БПЛА), по уточненным данным, был сбит в районе мыса Манганари в Севастополе 16 июля 2023 года. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"Итого этой ночью сбили 2 БПЛА и 5 подавили силами РЭБ. Также были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде", - сообщил Развожаев.

Глава Севастополя отметил, что сейчас в городе спокойная обстановка.

Напомним, в воскресенье рано утром появились сообщения о восьми сбитых украинских беспилотников в результате массированной атаки на Севастополь. Вражеское нападение отражали российские системы противовоздушной обороны (ПВО), флот и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Сообщалось, что Севастополь был атакован над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. В результате в городе было временно приостановлено движение морского транспорта.