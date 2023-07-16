Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 июля 2023 5:41

В Севастополе восстановили движение морского транспорта после атаки беспилотников

Паромы и катера в Севастопольской бухте возобновили работу
Дарья ЧИПУРНАЯ
Движение морского транспорта в Севастополе восстановлено после атаки БПЛА

Движение морского транспорта в Севастополе восстановлено после атаки БПЛА

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Движение морского транспорта через Севастопольскую бухту восстановлено после утренней атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 16 июля 2023 года. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя в своем Telegram-канале.

В "Артиллерийской бухте - Северная", "Артиллерийской бухте - Радиогорка", "Графская пристань - Северная" и "Графская пристань - Троицкая" разрешено движение паромов и катеров.

Напомним, Севастопольская бухта была закрыта для морского транспорта с 5:30 утра по московскому времени до 8:05 из-за массированной атаки украинских беспилотников. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город атаковали по меньшей мере девять вражеских БПЛА. Все они были отражены силами ПВО, РЭБ и флотом. Разрушений и пострадавших при атаке зафиксировано не было.