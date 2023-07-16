Минобороны: российские силы уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море

Минобороны сообщило о пресечении киевской атаки на Севастополь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку на Севастополь при помощи бесплотных летательных аппаратов (БПЛА) и катеров.

Так, в киевское атаке были задействованы два безэкипажных катера полупогруженного типа и семь беспилотников.

Сообщается, что два БПЛА были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО) над акваторией Черного моря далеко от берега, еще пять беспилотников - средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Вражеские средства не достигли целей и потерпели крушение.

Два катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района в северной части моря.

В Минобороны уточнили, что в результате попытки Киева совершить террористическую атаку, разрушений и пострадавших зафиксировано не было.

Напомним, рано утром 16 июля 2023 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о массированной атаке на город, в результате чего в течение нескольких часов была закрыта Севастопольская бухта для движения морского транспорта.