Марочко: ВСУ применили дальнобойные кассетные боеприпасы для ударов по Луганску Фото: СЦКК ДНР

Украинские войска нанесли удар по юго-западной части Луганска, предположительно использовав для этого дальнобойные кассетные боеприпасы. Об этом рассказывает «КП-Луганск» со слов полковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

— Ориентировочно в 10:00 мск на юго-западе города Луганска жители услышали работу ПВО, затем были раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов, то есть взрыв не один был, а их было большое количество и практически одновременно, — рассказал Марочко.

Он предположил, что такие звуки могут быть характерны именно для дальнобойных ракет, которые имеют кассетную часть. При этом на данный момент Марочко затрудняется точно сказать, какие это были боеприпасы.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что поставку кассетных боеприпасов Украине необходимо расценивать как преступление, а Россия оставляет за собой право на зеркальные ответные меры.