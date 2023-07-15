Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 июля 2023 8:43

"От них ничего не остается": В США указали Зеленскому на реальное положение дел ВСУ

Полковник США Макгрегор заявил, что Зеленский пытается скрыть реальные потери ВСУ
Дарья ЧИПУРНАЯ
В Америке указали Зеленскому на реальное положение дел в рядах ВСУ

В Америке указали Зеленскому на реальное положение дел в рядах ВСУ

Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский пытается скрыть от общественности реальные потери в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период попытки проведения наступления. Такое мнение выразил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью Майклу Сэвиджу.

Полковник ВС США утверждает, что украинская армия в ходе наступления потеряла 26 тысяч человек убитыми, и, скорее всего, сколько же ранеными. Киевский режим предпринимает неудачные попытки скрыть эту информацию.

"Зеленский и его офицеры в отчаянии. Они понимают, что уже проиграли, а от их вооруженных сил ничего не остается", - сказал американский эксперт.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак назвал наступление ВСУ медленным, а секретарь СНБО Алексей Данилов сравнил его с неспелым фруктом.

По мнению западной прессы, причинами провала действий ВСУ стали военные хитрости российской армии. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что украинские боевики гибнут на поле боя как мухи.