В Америке указали Зеленскому на реальное положение дел в рядах ВСУ Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский пытается скрыть от общественности реальные потери в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период попытки проведения наступления. Такое мнение выразил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью Майклу Сэвиджу.

Полковник ВС США утверждает, что украинская армия в ходе наступления потеряла 26 тысяч человек убитыми, и, скорее всего, сколько же ранеными. Киевский режим предпринимает неудачные попытки скрыть эту информацию.

"Зеленский и его офицеры в отчаянии. Они понимают, что уже проиграли, а от их вооруженных сил ничего не остается", - сказал американский эксперт.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак назвал наступление ВСУ медленным, а секретарь СНБО Алексей Данилов сравнил его с неспелым фруктом.

По мнению западной прессы, причинами провала действий ВСУ стали военные хитрости российской армии. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что украинские боевики гибнут на поле боя как мухи.