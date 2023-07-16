NYT: минные поля на российской линии обороны стали главным препятствием для ВСУ Фото: Александр КОЦ

Газета The New York Times подготовила статью о трудностях, с которыми сталкиваются Вооруженные силы Украины (ВСУ). Так, по еe данным, главной проблемой для украинских военных стали мины, которыми усеяна российская линия обороны.

По информации издания, ВСУ мешают и отсутствие поддержки с воздуха, и сеть оборонительных сооружений, которую создали российские военнослужащие.

«Но именно огромное количество мин, натяжных проволок, мин-ловушек и самодельных взрывных устройств привело к тому, что ВСУ увязли», - сказано в статье.

Так, майор украинской армии Максим Присяжнюк сообщил изданию о том, что как только солдат ВСУ находит мину и идет к ней для того, чтобы обезвредить, то обязательно наступает на ловушку: еще одну закопанную мину. Такую тактику майор назвал «уловкой для идиотов».

По данным The New York Times, наступление ВСУ с самого начала идет очень трудно.

Западные СМИ неоднократно писали о том, что наступление украинской армии столкнулось с большим количеством проблем. Так, недавно газета The New York Times сообщала, что, оно не только провалилось, но и обернулось для ВСУ громадными потерями. Только за две недели украинская армия потеряла до 20% вооружений, подсчитало американское издание.

В свою очередь, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что бойцы Вооруженных сил России неожиданно для противника переходят в наступления на некоторых участках в зоне проведения специальной военной операции.