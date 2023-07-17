Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту девочку готовят для перевозки санавиацией

Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту девочку готовят для транспортировки санавиацией Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После происшествия на Крымском мосту, в результате которого пострадала несовершеннолетняя девочка, ее начали готовить к транспортировке санавиацией в краевое медицинское учреждение. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Там также подтвердили гибель двух человек в результате случившегося.

Напомним, что ранее стало известно о происшествии на Крымском мосту в районе 145-ой опоры. Из-за ЧП временно остановлено движение, а глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что железнодорожное движение будет восстановлено в 09:00.

В результате ЧП стало известно о гибели двух человек и об одной пострадавшей. Пострадала несовершеннолетняя девочка, а ехавшие с ней в одной машине родители скончались. На данный момент ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Губернатор Белгородской области взял на контроль эту ситуацию.