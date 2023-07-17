Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту девочку доставили в больницу в Темрюке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пострадавшую в происшествии на Крымском мосту 14-летнюю девочку доставили в больницу в Темрюке. На данный момент ее жизни ничего не угрожает. Об этом рассказал ТАСС со слов сотрудников приемного отделения медучреждения.

Также отмечается, что решается вопрос о переводе пострадавшей девочки в реанимацию.

Помимо этого заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова заявила, что пострадавшую девочку переведут в детскую краевую больницу в городе Краснодаре сразу, как это станет возможно.

Напомним, что в результате ЧП на Крымском мосту погибли родители девочки, а сама же она получила ранения средней тяжести. Само происшествие случилось в районе 145-ой опоры моста. Движение было временно приостановлено, а коснулось это и железнодорожного транспорта. Более подробной информации на данный момент нет.