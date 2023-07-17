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НовостиНаука17 июля 2023 6:27

Стало известно о двух мощных вспышках на Солнце

Институт прикладной геофизики сообщил о мощных вспышках на Солнце 16 июля
Евгений КОТ
16 июля 2023 года на Солнце были зафиксированы три мощные вспышки.

16 июля 2023 года на Солнце были зафиксированы три мощные вспышки.

Фото: REUTERS

Как сообщается на сайте Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова, 16 июля на Солнце были зафиксированы три мощные вспышки. Одна из этих вспышек сопровождалась нарушением радиосвязи.

В 11.26 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3372 (N21E30) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи", — говорится в публикации.

В 18:08 и 20:46 по московскому времени были зафиксированы еще две вспышки на Солнце. Первая вспышка имела мощность М1.8, а вторая - М4.0.

Согласно прогнозу космической погоды на 16-17 июля, есть вероятность возникновения вспышек класса X на Солнце, включая протонные вспышки. Также ожидается ухудшение условий для КВ-радиосвязи.

Солнечные вспышки классифицируются в зависимости от мощности рентгеновского излучения их рентгеновского спектра и разделяются на пять классов: A, B, C, M и X. Наименьший класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на квадратный метр.

При переходе к следующей букве в классификации мощность солнечных вспышек увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, а облака этой плазмы, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.

Отметим, что ранее KP.RU писал о том, что ученые обнаружили звезды, которые питаются энергией из другого мира, эксперты пришли к выводу, что наша Вселенная в два раза старше, чем считалось ранее, а в Сибири обнаружили интересную оптическую иллюзию.