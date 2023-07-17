Стало известно о двух мощных вспышках на Солнце

16 июля 2023 года на Солнце были зафиксированы три мощные вспышки. Фото: REUTERS

Как сообщается на сайте Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова, 16 июля на Солнце были зафиксированы три мощные вспышки. Одна из этих вспышек сопровождалась нарушением радиосвязи.

В 11.26 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3372 (N21E30) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи", — говорится в публикации.

В 18:08 и 20:46 по московскому времени были зафиксированы еще две вспышки на Солнце. Первая вспышка имела мощность М1.8, а вторая - М4.0.

Согласно прогнозу космической погоды на 16-17 июля, есть вероятность возникновения вспышек класса X на Солнце, включая протонные вспышки. Также ожидается ухудшение условий для КВ-радиосвязи.

Солнечные вспышки классифицируются в зависимости от мощности рентгеновского излучения их рентгеновского спектра и разделяются на пять классов: A, B, C, M и X. Наименьший класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на квадратный метр.

При переходе к следующей букве в классификации мощность солнечных вспышек увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, а облака этой плазмы, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.

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