Туристам, опоздавшим к местам отдыха в Крыму, вернут деньги Фото: Инфоцентр Крымский мост

Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги, сообщил президент Российского союза туристической индустрии (РСТ) Илья Уманский.

«Ни о каких штрафах и еще каких-то удержаниях речи быть не может. Деньги в полном объеме всем вернутся, беспокоиться не нужно» – сказал он в беседе с РИА Новости.

Как отметил Уманский, туристам, которые все еще находятся в дороге, следует поискать альтернативные варианты размещения, чтобы забронировать их и изменить направление движения.

Напомним, в понедельник, 17 июля, стало известно о происшествии на Крымском мосту в районе 145 опоры. Из-за ЧП временно остановлено движение.

В результате ЧП стало известно о гибели двух человек и об одной пострадавшей. Пострадала несовершеннолетняя девочка, а ехавшие с ней в одной машине родители скончались. На данный момент ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.