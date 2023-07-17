Минобороны Украины назвало сложной ситуацию на Купянском направлении Фото: REUTERS

Ситуация на Купянском направлении для Вооруженных сил Украины складывается сложно, заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр.

«Враг активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области. Сейчас противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия. Ситуация сложная», – написала она в своем Telegram-канале.

По словам Маляр, на Купянском направлении идут горячие бои.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что бойцы Вооруженных сил России неожиданно для противника переходят в наступление на некоторых участках в зоне проведения специальной военной операции.

Недавно издание The New York Times проинформировало, что, наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не только провалилось, но и обернулось для ВСУ громадными потерями. Американское СМИ оценило объем уничтоженной и безвозвратно потерянной украинской военной техники. Только за две недели ВСУ потеряли до 20% вооружений.