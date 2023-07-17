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НовостиПолитика17 июля 2023 7:32

Минобороны Украины назвало сложной ситуацию на Купянском направлении

Российские войска активно ведут штурмовые действия, отметила замглавы украинского ведомства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минобороны Украины назвало сложной ситуацию на Купянском направлении

Минобороны Украины назвало сложной ситуацию на Купянском направлении

Фото: REUTERS

Ситуация на Купянском направлении для Вооруженных сил Украины складывается сложно, заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр.

«Враг активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области. Сейчас противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия. Ситуация сложная», – написала она в своем Telegram-канале.

По словам Маляр, на Купянском направлении идут горячие бои.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что бойцы Вооруженных сил России неожиданно для противника переходят в наступление на некоторых участках в зоне проведения специальной военной операции.

Недавно издание The New York Times проинформировало, что, наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не только провалилось, но и обернулось для ВСУ громадными потерями. Американское СМИ оценило объем уничтоженной и безвозвратно потерянной украинской военной техники. Только за две недели ВСУ потеряли до 20% вооружений.