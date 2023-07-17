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НовостиПолитика17 июля 2023 7:32

Мишустин поручил комиссии Хуснуллина заняться последствиями атаки на Крымский мост

Комиссия была создана после ЧП в октябре 2022 года
Дарья ЧИПУРНАЯ
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: REUTERS

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина заняться ликвидацией последствий террористической атаки на Крымский мост. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

"Она (комиссия) была создана председателем правительства в рамках поручения президента после чрезвычайного происшествия на мосту в октябре 2022 года", - уточнил Беляков журналистам.

Напомним, в ночь на 17 июля два украинских беспилотных надводных аппарата атаковали мост над Керченским проливом, в результате чего было повреждено дорожное полотно в одной секции. Известно о двух погибших гражданских - семейная пара, находившаяся в салоне автомобиля. Их несовершеннолетняя дочь в больнице.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что теракт на Крымском мосту был совершен Вооруженными силами Украины (ВСУ) при участии американских и британских спецслужб.