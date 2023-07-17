НАК: в результате теракта на Крымском мосту повреждено дорожное полотно

Два украинских беспилотных надводных аппарата совершили атаку на мост

В результате террористического акта на Крымском мосту было повреждено дорожное полотно 17 июля 2023 года. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Два украинских беспилотных надводных аппарата совершили атаку на мост через Керченский пролив в ночь на 17 июля, а именно в 3:05 по местному времени.

В результате атаки повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. Есть данные о погибших: скончались два гражданских, находившиеся в автомобиле в момент удара. Их несовершеннолетняя дочь выжила и с травмами средней степени тяжести находится в реанимации.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Марату Хуснуллину заняться ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, теракт был совершен киевским режимом по указке спецслужб США и Великобритании.