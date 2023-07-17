Белгородские власти оплатят похороны погибших при ЧП на Крымском мосту

В результате теракта на Крымском мосту погибла семейная пара из Белгородской области Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что регион выплатит материальную помощь родным погибшей в результате ЧП на Крымском мосту семейной пары. Также он отметил, что пострадавшую девочку отправят в больницу в Москве.

“Дал поручение Андрею Николаевичу Гридневу, эта семья из Новооскольского округа, связаться с родными, будем сейчас оказывать всю необходимую помощь. Хотел от всех нас выразить самые искренние слова соболезнования, хотя понимаю, что здесь никакими словами боль утраты не уймешь, но всем, что от нас зависит, повторюсь, мы будем стараться помочь”, — написал Гладков у себя в телеграм-канале.

Напомним, в ночь на 17 июля украинская армия атаковала Крымский мост надводными беспилотниками-камикадзе. В результате удара частично пострадало дорожное полотно и погибла семейная пара из Белгородской области, ехавшая в отпуск на полуостров. Также с ними ехала их 14-летняя дочь, которая чудом выжила в этой трагедии.

В Национальном антитеррористическом комитете призвали туристов и жителей полуострова воздержаться от поездок по Крымскому мосту и выбрать альтернативные маршруты через новые регионы России. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что маршруты через сухопутный коридор в Крым работают в штатном режиме.