Хуснуллин высказался о сроках восстановления Крымского моста после теракта Фото: REUTERS

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в данный момент специалисты определяют степень повреждений Крымского моста и ближе к вечеру 17 июля появится ясность относительно сроков его восстановления.

“Строители уже занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможности его восстановления”, — сказал он журналистам.

Напомним, ночью с 16 на 17 июля киевский режим устроил очередной теракт на Крымском мосту. В результате удара надводных беспилотников ВСУ частично пострадало дорожное полотно и погибла семейная пара из Белгородской области, а ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила в этой трагедии.

Национальный антитеррористический комитет призвал воздержаться от поездок по мосту и выбирать альтернативные маршруты, проходящие по сухопутному коридору в новых регионах России.

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил, что террористы не понимают язык дипломатии и призвал жестко ответить устроившим теракт на Крымском мосту на языке силы.