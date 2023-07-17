Медведев: с террористами нельзя бороться санкциями, они понимают только язык силы

Медведев высказался о новом теракте на Крымском мосту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал террористическую атаку на Крымский мост, совершенную киевским режимом в ночь на 17 июля.

Медведев сообщил, что, по опыту России, с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием и прочими инструментами давления.

"Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы", - констатировал политик.

По мнению Медведева, необходимо уничтожить высшее руководство террористических формирований. "Это трудно, но возможно", - заключил он.

Напомним, в 3:05 по московскому времени два беспилотных надводных аппарата Украины атаковали мост над Керченским проливом, в результате чего было повреждено дорожное полотно и погибли два гражданских - семейная пара, находившаяся в машине в момент удара. Их несовершеннолетняя дочь находится в больнице в сознании.

В НАК признали произошедшее терактом, а СКР возбудил уголовное дело. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Марату Хуснуллину разобраться с последствиями ЧП.