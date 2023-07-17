Посольство РФ в Минске изложило Украине позицию Москвы по зерновой сделке Фото: EAST NEWS

Посольство России в Белоруссии передало Украине ноту, в которой говорится, что действие зерновой сделки должно быть полностью прекращено со вторника, 18 июля.

«Посольство России в Беларуси по дипломатическим каналам передало украинской стороне ноту, в которой изложена позиция Российской Федерации относительно дальнейшей судьбы зерновой сделки. В документе сказано, что…выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля», – передает ТАСС слова посла России в Минске Бориса Грызлова.

Как заявил дипломат, РФ возражает против дальнейшего продления инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины после окончания ее срока действия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что все договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, а сама сделка остановлена.

МИД России предупреждал стороны черноморской инициативы, что для дальнейшего продления сделки необходимо выполнение всех условий российской стороны в рамках принятого меморандума Россия-ООН, в том числе подключение «Россельхозбанка» к платежной системе SWIFT и восстановление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса».

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