Президент Турции Эрдоган: зерновая сделка ушла в историю

Президент Турции Эрдоган высказался о зерновой сделке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение России приостановить свое участия в зерновой сделке начиная с 18 июля 2023 года.

По словам турецкого президента, зерновая сделка "ушла в историю". Эрдоган также добавил, что Турция до последнего момента предпринимала усилия "по спасению" черноморской инициативы.

Ранее 17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что все договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, а сама сделка приостановлена до выполнения обязательств.

Позднее, в понедельник, Россия передала Украине через Белоруссию ноту о прекращении действия зернового механизма. Посол РФ в Минске Борис Грызлов уточнил, что российская сторона категорически возражает против продления сделки после того, как она будет завершена 18 июля.